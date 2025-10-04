I lavori, il trasloco dei tifosi e lo stadio semivuoto. Musica in piazzetta. Il giovedì di coppa come fiera paesana

La Fiorentina mette sotto il Sigma, da non confondere con il più forte Lastra a Sigma, ma sempre di una vittoria si tratta. E questo contava. Bel gioco? No, non esageriamo. Serve pazienza, questo lo abbiamo capito, tanto che a inizio ottobre c’è già chi dice che è meglio puntare alla Coppa piuttosto che al campionato. No dai, alzare bandiera bianca quando la vendemmia è finita da un soffio non è proprio il caso. C’è tempo per tutto. Senza esagerare, però. Certo che siamo già divisi tra catastrofisti e super ottimisti per questione di fede. Comunque, una volta definita questa vittoria usando rimedi della nonna tipo brodino caldo o prodotti farmaceutici del genere tachipirina, è sempre bene cercare qualche flebile luce sperando che diventi fiamma il prima possibile. Piccoli che segna. Bravo. E poi il solito Fazzini, uno che quando entra fa vedere bei colpi e tanta voglia di esserci. Un esempio per tutti e applausi meritati.

Di sicuro meglio dell’altro biondo: Gud, che al momento resta difficile da definire. Al massimo, al momento, sembra uno che passa di lì passeggiando. Oh, sia chiaro: un tipo educato, che saluta sempre. Forza Gud, ricordati che hai il dieci sulle spalle e che ti hanno paragonato a Hamrin. Un sogno ingenuo. O una proiezione psichedelica. Comunque a noi basterebbe sapere che esisti e che quel dieci te lo meriti. Ma non quello del Tanque Silva, mi raccomando. Resta il fatto che Pioli da settimane sta cercando la quadra. Pradè e Goretti hanno cercato a lungo, ma Lucci non ne sapeva niente, La Quadra non era tra i suoi assistiti. Peccato. Ma diciamocelo: il giovedì di Coppa sembrava un luna park a fine estate, quando le luci si spengono e si inizia a smontare nel bel mezzo di un profondo senso di solitudine.

E qui non c’entra la partita, che comunque ricordava quella sensazione molto paesana del dj che mette i dischi mentre a ballare sono solo due bambini col resto della piazzetta deserta. Surreale la migrazione dei tifosi della Fiesole. I lavori al Franchi li hanno fatti prima traslocare in Ferrovia, ribaltando la scenografia di uno stadio in divenire. Giovedì, causa squalifica della Fiesole, che poi è Ferrovia, sono finiti in Maratona. Così, a questi tifosi è cambiato completamente il fondale della scenografia. Per una vita hanno avuto la visione teorica della ferrovia del Campo di Marte. Poi, e qui almeno hanno fatto un upgrade, hanno avuto davanti le colline di Fiesole, che non sono davvero male. Giovedì invece erano davanti alla tribuna. Adesso, se esiste un senso, si meriterebbero una partita in tribuna, quella coperta dove tutto diventa più comodo.

Benedetto il giorno in cui questa migrazione finirà e tutto tornerà come prima e meglio di prima. Come diceva una antichissima pubblicità allo stadio: che importa se piove, la casa dell’impermeabile provvede. Aspettiamo quella che dirà: che importa se piove, c’è lo stadio novo.