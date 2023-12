I numeri. Percorso lungo 60 gare

Altra gara e altri record in vista per la Fiorentina. Contro la Roma, infatti, la squadra di Italiano stabilirà, con 60 partite, il nuovo record assoluto di incontri ufficiali disputati in un anno solare nella storia gigliata. Sempre nella trasferta giallorossa i viola potranno anche migliorare sia il primato assoluto di reti segnate in un anno solare (attualmente 104), che il primato della più ampia differenza reti che, in questo momento, segna un sorprendente +41. In caso di successo la Fiorentina raggiungerebbe la 31° vittoria nel corso di un anno solare per la seconda volta nella sua storia.

Per i viola si tratterà della gara ufficiale numero 23 nel corso dell’annata 2023-24, dove hanno conseguito già 11 successi. Da evidenziare il fatto che nessun’altra formazione italiana stia disputando così tante partite come la Fiorentina sia a livello stagionale che di anno solare, dove i viola, in questa graduatoria, primeggiano con 5 partite giocate più dell’Inter.

R.V.