I rossoneri "allievi» di pioli. Il palco San Siro e lo scudetto. Occhio alla trappola degli ex

A volte il calcio rimette le persone una di fronte all’altra quando meno se l’aspettano. Non per caso ma per...

di ANDREA GIANNATTASIO
17 ottobre 2025
Rafa Leao, talento anarchico, ha vinto lo scudetto con Pioli

A volte il calcio rimette le persone una di fronte all’altra quando meno se l’aspettano. Non per caso ma per destino. Domenica al Meazza quel fato avrà i volti di Mike Maignan, Fikayo Tomori e Rafael Leao da una parte e quello di Stefano Pioli dall’altra. Per la prima volta si sfideranno da avversari: loro, eroi dello scudetto del 2022; lui, l’allenatore che li ha costruiti passo dopo passo.

Maignan dimostrò subito di essere più che un semplice sostituto di Donnarumma: riflessi e determinazione lo portarono a diventare il miglior portiere della Serie A. Tomori, voluto da Pioli l’anno precedente, trasformò poi in numeri la sua affidabilità: 2.719’ giocati e un solo cartellino giallo. Leao, talento anarchico, trovò invece proprio sotto la guida del tecnico emiliano la via della maturità: 11 gol e 10 assist nello scudetto, quando divenne il volto del progetto rossonero.

Oggi, tre anni dopo, il tempo ha cambiato le maglie ma non i legami. Pioli cerca il primo colpo con la Fiorentina, i suoi ex fedelissimi sognano di cucirsi addosso il tricolore. Ma quando l’arbitro darà il via alla sfida, non ci sarà spazio per la nostalgia.

A.Gian.

