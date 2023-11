I tecnici della nostra regione sempre più presenti e protagonisti. Quanti ’maledetti’ mister. Toscani anche nel gioco

Sette più uno, un caso o qualcosa che ha una spiegazione? Con l’arrivo di Walter Mazzarri sulla panchina del Napoli, a oggi sono ben sette gli allenatori toscani alla guida di una squadra di A. A Verona e Udine ci sono i fiorentini Marco Baroni e Gabriele Cioffi, a Sassuolo c’è l’amiatino Alessio Dionisi, a Empoli il massese Aurelio Andreazzoli, alla Juventus è ritornato da tre anni il livornese Massimiliano Allegri e nella capitale, sponda laziale, comanda Maurizio Sarri, che all’anagrafe risulta nato a Napoli solo perché il padre Amerigo aveva trovato lavoro come gruista all’Italsider, ma lui la vita l’ha passata fra Firenze e Figline Valdarno (e la cosa si vede eccome!). Sette più uno, visto che alla guida della Nazionale c’è un altro toscano doc quale il certaldino Luciano Spalletti. Costoro a prima vista appaiono diversissimi. Ci sono i giochisti (Dionisi, Sarri, Spalletti), i risultatisti (Allegri, Mazzarri, Cioffi) e chi sta a metà strada (Andreazzoli e Baroni). Eppure a ben vedere tutti sono accomunati da un dato: quello di una toscanità spinta che, agli occhi di scrive, pare più una chiave che non un casualità per spiegare il fenomeno. Sì, la toscanità aiuta per allenare.

In fondo, basta leggere le pagine dei "Maledetti toscani" del sommo Malaparte per capirlo. Per guidare una squadra, ad esempio, serve sentirsi liberi per imporre le proprie idee al gruppo senza condizionamenti. E i toscani, spiega Malaparte, liberi lo sono naturalmente, visto che per noi "chi non è un uomo libero è un uomo grullo" (pag.12). Ancora: Per bene allenare serve sempre essere con la schiena dritta. E chi più di noi toscani può farlo visto che "anche quando ci inginocchiamo stiamo in piedi con le gambe piegate"? (pag 16). Il bravo allenatore, poi, deve avere una misura giusta delle cose di campo. Leggere le partite e non farsi prendere dall’emotività. E i "toscani non sono come i bovi, che vedono tutto in grande, ma è certo che non perdono mai di vista la misura del mondo". (pag. 52). Non solo: come ben sanno Baroni, Cioffi e Andreazzoli, gestire una squadra è nei fatti un eterno ondeggiare fra estasi e dannazione e questo chi può accettarlo meglio di chi "ha il cielo negli occhi e l’inferno nella bocca?" (pag. 14). Di più: per caricare la squadra nelle grandi sfide, come fa per dire Spalletti, bisogna dare l’idea di non avere paura di niente. E come fanno gli allenatori nati qui ad aver paura di qualcosa se "il toscano è il solo fra tutti i popoli a non aver paura dell’inferno", perché "anche quando va all’altro mondo è come se andasse di là, in un’altra stanza" ? (p. 144). Guardi certe uscite di Allegri, di Mazzarri e di Sarri, (e se non bastasse guardi il finale di "Amici miei", quando il Perozzi in punto di morte fa la supercazzola al prete), e capisci come ciò sia vero.

Sì, essere toscani aiuta a fare l’allenatore. Non perché alla fine si sia migliori o peggiori degli altri, semplicemente perché siamo diversi e dunque più disposti ad accettare e gestire l’uomocalciatore nelle sue infinite diversità e imperfezioni. Anche questo lo teorizza Malaparte e magari non è così. Ma, lo stesso, leggerlo dà un gran piacere.