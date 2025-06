I tempi ristretti e il programma estivo. Tante questioni da risolvere. Venerdì si fa già il calendario

Diverse le squadre ancora senza allenatore. La Fiorentina è in buonissima compagnia, basti pensare all’Atalanta o alla stessa Inter, che ieri ha dato l’addio ufficiale a Simone Inzaghi. Il paradosso è che questa è la settimana nella quale nascerà la nuova stagione. Venerdì pomeriggio a Parma andrà in scena la kermesse relativa al calendario di Serie A del prossimo campionato, quello che vedrà la Fiorentina avere due trasferte consecutive nelle prime due giornate. I viola torneranno al Franchi (causa lavori al Franchi) nel weekend del 14 settembre.

La stagione viola, nuovo allenatore permettendo, decollerà nella seconda settimana di luglio. Tra il 12 e il 14, giorno più giorno meno, sono previsti i test medici e atletici di routine al Viola Park. Niente ritiro in montagna, la Fiorentina si allenerà nel centro sportivo di Bagno a Ripoli (dove disputerà le prime amichevoli compreso il classico test con la Primavera) prima di muoversi per qualche tournée che sarà comunicata più avanti. Sicura quella inglese ad agosto, che comprenderà anche il prestigioso test con il Manchester United di sabato 9 nel mitico Old Trafford. Saranno in Inghilterra le prove generali per l’avvio di stagione. La prima giornata, poi l’andata del play off di Conference League, la seconda giornata di campionato e il ritorno europeo. Stagione subito intensa come è stato negli ultimi tre anni. Il gruppo squadra è abituato, spingere fin dai primi giorni di raduno sarà fondamentale. In attesa di conoscere il nome del nuovo allenatore.

Ale. La.