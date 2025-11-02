I tifosi e la contestazione: ’messaggi’ per allenatore, società e Comune di Firenze. La lunga notte degli striscioni

Firenze ieri mattina si è svegliata tappezzata di striscioni, tutti firmati dalla Curva Fiesole, che ha deciso di alzare il tono della contestazione alla vigilia di Fiorentina-Lecce, gara divenuta simbolo di un momento di difficoltà assoluta. "Squadra, allenatore e società. Siete la vergogna di questa città", il testo più gettonato. E ancora. "Società, giocatori e allenatore. La pazienza è finita, il tempo sta per scadere". E poi. "Questa città non può più tollerare. Squadra e società vi dovete svegliare". Infine. "Andate tutti a cac.... Da Rocco all’ultimo, Comune compreso". Messaggi per tutti, da Commisso al Comune di Firenze, chiamato in causa per i noti ritardi dei lavori sul restyling del Franchi. La Curva Fiesole non ha fatto sconti a nessuno, comprendendo nei propri messaggi stavolta anche Stefano Pioli, rimasto escluso dai cori di contestazione nell’ultimo match interno contro il Bologna. Che il credito dell’allenatore con i tifosi stesse finendo lo si era compreso anche nei giorni scorsi.

E adesso l’attenzione si sposta tutta al Franchi oggi pomeriggio, dove sono attesi circa 20mila spettatori per assistere al match contro il Lecce che segnerà in un senso o nell’altro anche il futuro dello stesso Pioli. Da capire quale sarà l’atteggiamento della Curva Fiesole prima e durante la partita.

Fin qui si è sempre scelto in partenza di sostenere a gran voce i calciatori viola (ma solo per la maglia...), salvo poi manifestare malcontento al termine della partita o, come nel caso del match con il Bologna, quando il risultato pareva del tutto compromesso. Attesa che sta per finire, in ogni caso sarà una domenica da cerchiare di rosso nella storia recente della Fiorentina.

Ale. Lat.