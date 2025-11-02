Idee e mosse per il futuro. Suggestione Palladino. Giuntoli ds: ’spinta’ social

La separazione tra Daniele Pradè e la Fiorentina ha spazzato via la tranquillità che la squadra cercava per preparare al meglio la sfida di oggi contro il Lecce. Se il ds meditava da tempo il da farsi, nessuno al Viola Park immaginava che una decisione così forte potesse concretizzarsi alla vigilia di una sfida determinante. Eppure è proprio per dare una scossa ai calciatori che Pradè ha deciso di dimettersi. In genere in questi casi si sceglie di cambiare allenatore, la Fiorentina ha scelto un’altra strada per volontà dell’ormai su ex direttore sportivo. Rocco Commisso è stato raggiunto dalla notizia quando a New York era piena notte. Il tempo di accettare le dimissioni di Pradè e di parlare con il dg Ferrari, prima del comunicato ufficiale diffuso alle 11.57.

E adesso? La domanda ieri se la sono fatta un po’ tutti, fermo restando che quella odierna è una giornata da concentrare esclusivamente sul campo. La Fiorentina ha bisogno di vincere la sua prima partita in campionato e del sostituto di Pradè si comincerà a parlare da domani. Intanto anche l’area sportiva è passata sotto il controllo di Alessandro Ferrari, aiutato dal dt Goretti, che però dovrebbe rimanere nel suo ruolo a dispetto di qualche voce circolata che lo avrebbe visto promosso nel ruolo di ds. In realtà arriverà almeno una nuova figura dirigenziale. E questa è una certezza. Un paio di giorni di assestamento, poi il club comincerà a sondare disponibilità e candidature. La prima sarà quella di Cristiano Giuntoli. Ieri il suo nome è rimbalzato da una parte all’altra del mondo social colorato di viola. Fra i ds senza squadra è quello più caldeggiato. In lista potranno esserci anche altre figure, da Petrachi (ex su tutte di Torino e Roma) a Bonato (ultima avventura al Cagliari). Poi c’è la figura di Paolo Maldini che intriga diversi tifosi della Fiorentina. L’ex capitano del Milan è molto meno ds e più direttore generale.

Ma è chiaro che uno dei temi sia anche la guida tecnica, in attesa di capire cosa accadrà questo pomeriggio al Franchi. Il futuro di Stefano Pioli rimane in bilico e a questo punto, non avendo attualmente la Fiorentina un ds, se le cose dovessero precipitare la scelta tecnica toccherebbe direttamente a Commisso. In questo senso i nomi di Vanoli e Thiago Motta restano validi (a questo punto molto meno quello di De Rossi, piaciuto da sempre a Pradè), ma in rimonta c’è la clamorosa candidatura di Raffaele Palladino, tornata fuori all’improvviso dopo le dimissioni di Pradè. Non è un mistero che tra i due non corresse buon sangue e che l’ex tecnico si sia dimesso proprio a causa dei dissapori con l’allora ds. Al momento una suggestione (a ieri sera) senza contatti. Possibile che Ferrari e Commisso, qualora decidessero di cambiare guida tecnica, ascoltino anche il parere dei leader dello spogliatoio, alcuni dei quali rimasti molto legati a Palladino. Vedremo quel che accadrà, di certo saranno giorni intensi su tutti i fronti. E adesso la Fiorentina non può più sottrarsi: servono scelte giuste per il presente e il futuro.