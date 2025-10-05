Il 3-5-2 resta il riferimento. Fazzini a centrocampo. E’ in vantaggio su Ndour

Per rompere il tabù della vittoria in campionato Stefano Pioli è più deciso che mai ad affidarsi alle (fin qui poche) certezze accumulate e dunque oggi, contro la Roma, la sensazione è che l’undici di partenza ricalcherà in modo quasi totale la formazione che una settimana fa - pur non brillando - è uscita imbattuta da Pisa. Certo, il tecnico si aspetta ben altra prestazione da parte della sua squadra rispetto a quella (scialbissima) vista nel derby e questo non fosse altro per il valore dell’avversario (i giallorossi sono in testa al campionato e hanno subìto appena un gol) e per il fatto che la gara sarà giocata al Franchi, di fronte a una marea viola in astinenza da tre punti. Però, di base, i principi di gioco che l’allenatore si attende di vedere questo pomeriggio saranno quelli su cui ha insistito nel corso degli ultimi giorni, quasi fino a perdere la voce. Ovvero 3-5-2 come modulo di riferimento, difesa che ha incassato zero reti negli ultimi 180’ super confermata (Pongracic, Marí e capitan Ranieri) e manovra ancora una volta affidata a un play di ruolo (si spiega soprattutto così la scelta di tenere totalmente a risposo Nicolussi Caviglia - fresco di chiamata in azzurro - giovedì in Conference) con il ritorno di Kean davanti. Eppure, nella testa del tecnico, sono almeno due i dubbi che verranno sciolti solo con la riunione tecnica di questa mattina, il primo dei quali riguarda la mediana mentre il secondo è legato al partner d’attacco del numero 20.

Procedendo con ordine, delle cinque pedine di centrocampo - oltre a Nicolussi - sono certi di una maglia in altri tre: Dodo e Gosens sulle fasce (ma il loro contributo dovrà essere ben altro rispetto a quello visto contro il Sigma Olomouc) e Mandragora nel cuore della linea, mentre per l’altra maglia di mezzala è lotta a due tra Fazzini (favorito) e Ndour, in lustro giovedì con assist e gol. In attacco invece la questione è ancora più intricata: Gudmunsson al momento pare essere in vantaggio rispetto alla concorrenza ma non è escluso che Pioli intenda sfruttare il magic-moment di Piccoli (rete ai cechi più convocazione in azzurro) per galvanizzare ancor di più un attacco fin qui apparso in evidente affanno. C’è poi addirittura una terza opzione, la meno probabile, che è quella che potrebbe vedere Fazzini in appoggio a Kean con Ndour titolare. Ultimi dubbi da sciogliere, poi si saprà la verità.

Andrea Giannattasio