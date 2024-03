Il campionato. E sabato 16 scatta la Poule Scudetto

Sarà un marzo importante per la Fiorentina Femminile. Al di là dell’impegno di oggi in Coppa Italia contro la Juventus, le ragazze gigliate sabato prossimo esordiranno a Sassuolo nella Poule Scudetto. Una post season che per la Fiorentina mette in palio la possibilità di duellare con la Juventus per il secondo posto in classifica. Le bianconere hanno chiuso infatti la prima fase a 43 punti, a +4 sulla Fiorentina che si è fermata al terzo posto a quota 39. Difficile poter aggredire la Roma a 51 punti. L’altro grande obiettivo è mantenere almeno il terzo posto, che da quest’anno vale la Champions visto che è stata ampliata la platea delle squadre italiane. La Fiorentina che deve difendere 13 punti di vantaggio su Sassuolo e Inter. E proprio con le nerazzurre (il 24 marzo) è in programma la seconda partita della Poule Scudetto al Viola Park. Nei primi due turni il gruppo di De La Fuente potrebbe quindi blindare il ritorno in Europa.