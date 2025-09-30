Il caso di Pisa. Assalto ai tifosi viola sul tetto. E loro rischiano pure il Daspo

Non sempre per vedere una partita serve un biglietto: a volte, per aggirare il caro-prezzi, basta un tetto. È quello che hanno pensato tre giovani tifosi della Fiorentina, che per il derby contro il Pisa di domenica hanno trovato posto sulla sommità di un palazzo in via Ugo Rindi, a pochi metri dall’Arena Garibaldi. Un’idea insolita, per la verità più simpatica che provocatoria, che tuttavia ha finito per attirare più di un’attenzione indesiderata.

Le immagini della scena, finite rapidamente sui social (prima di tutto degli stessi giovani), hanno alimentato infatti una serie di malintesi: la scelta in particolare di due dei tre ragazzi di indossare la maglia viola a ridosso della Curva Nord (cuore pulsante del tifo pisano, che vede la partita con la Fiorentina come la gara dell’anno) è stata infatti interpretata dai sostenitori nerazzurri come un gesto di sfida. Da lì la reazione di alcune decine tifosi di casa, che già prima della partita si sono radunati sotto il palazzo che ospitava i giovani intimandoli di scendere con tono ben poco conciliatorio (i tre poi non hanno seguito la gara dal tetto ma sono rientrati in casa, onde evitare guai peggiori). Sul posto è dovuta intervenire addirittura la polizia in assetto antisommossa, che si è schierata di fronte all’ingresso del palazzo ed è riuscita a riportare la calma senza conseguenze. Tutto finito? Niente affatto: adesso i due ragazzi rischiano addirittura il Daspo, misura che appare eccessiva se si considera lo spirito goliardico della loro iniziativa.

An.Gian.