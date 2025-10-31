Il casting inevitabile. Costi, benefici, rischi. Vanoli è in prima fila

La sabbia della clessidra che scorre veloce. Il mondo dei social che sembra aver già emesso la propria sentenza, barcamenandosi tra un possibile sostituto e un altro. Stefano Pioli sa di non avere molte più carte da giocarsi. Il Lecce all’orizzonte come probabilissima ultima spiaggia, o penultima se l’appello definitivo sarà rimandato alla partita con il Genoa: inimmaginabile soltanto poche settimane fa. Ma i risultati della Fiorentina sono lì, sul piatto che piange come la classifica. La classica sterzata sarà necessaria? Lo vedremo presto.

Il rapporto umano tra Firenze e Stefano resta immutato, quello professionale completamente in bilico. Ma chi potrebbe sostituirlo sulla panchina della Fiorentina a strettissimo giro di posta se le parti arrivassero a separarsi, magari con una rescissione consensuale? A oggi di nomi largamente in vantaggio su altri non ce ne sono, anche perché sul tema è intervenuto il dg Ferrari nel pre partita di San Siro. "Pioli è la nostra guida e lui ha tutta la nostra fiducia". Si continua dunque a credere fortemente nell’operato del tecnico, con i risultati che però non sono arrivati in campionato, non ultima la debacle contro l’Inter.

Al di là delle parole ufficiali, la situazione impone un altro tipo di riflessione e al momento solo sei punti tra Lecce e Genoa potrebbero salvare la panchina del tecnico emiliano. Nei giorni scorsi è stato ventilato un contatto tra il ds Pradè e Daniele De Rossi. Pallino del dirigente romano, spesso accostato alla Fiorentina. Sembrerebbe però una scelta troppo legata allo stesso Pradè, anche lui nel mirino della critica e pesantemente contestato dai tifosi nell’ultimo periodo. Gli altri nomi? La candidatura di Paolo Vanoli (un ex per aver giocato nella Fiorentina dal 2000 al 2002) è la più equilibrata in un ipotetico rapporto tra costi e benefici. Reduce dall’avventura al Torino, dopo un ottimo lavoro al Venezia è rimasto fermo all’inizio di questa stagione. Una telefonata per sondare la disponibilità ci sarebbe già stata. Vedremo. Un altro nome spendibile può essere quello di Thiago Motta.

Alessandro Latini