Il centrocampista ex Empoli. Fazzini, un obiettivo alla volta: "Vietato pensare all’andata»

"Noi al risultato della partita di andata non ci pensiamo, pensiamo che quella di domani (oggi ndr) è una gara a sé e partiamo da zero a zero, quindi dovremmo giocare per vincere, per mettere in campo quello che abbiamo preparato, quello che ci siamo detti, e mettere in pratica quello che vogliamo fare. Dobbiamo pensare alla vittoria e a nient’altro". Jacopo Fazzini si allinea alle parole del suo tecnico, Stefano Pioli, e alla vigilia della gara di ritorno dei play off di Conference col Polissya, predica concentrazione.

"Per quanto riguarda la Conference – spiega l’ex Empoli – è sicuramente un obiettivo che ci siamo posti e non stiamo a vedere se siamo i favoriti o no, anche perché ci sono tante altre squadre forti, quindi saranno sicuramente tutte partite complicate e dovremmo affrontare nel migliori dei modi".

Fazzini, poi, tracciando un primo bilancio dei suoi due mesi iniziali da giocatore gigliato, ha spiegato: "L’esordio europeo di una settimana fa è stata una bella emozione. A Firenze mi sto trovando benissimo, devo dire che mi hanno accolto tutti veramente nel migliore dei modi". Pioli sembra aver ritagliato per lui un ruolo di trequartista che possa giocare insieme o in sostituzione di Gudmundsson. "In base a quello che richiede la partita e chiede il mister, io cerco di adattarmi. Gudmundsson è un bravissimo ragazzo, abbiamo un ottimo rapporto e penso che siamo abbastanza simili come giocatori ma con caratteristiche un po’ diverse".