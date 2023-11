Il centrocampista viola. E Maxime sorride: "Adesso sto bene»

Avvio incerto, poi la conoscenza di allenatore e compagni ha aiutato. Adesso la Fiorentina può contare su un Maxime Lopez in più. "Il mio primo mese non è stato buono, non ero contento. Sapevo però che sarebbe servito per inserirmi al meglio e capire le richieste del mister e dei compagni. Da dopo la sosta sto meglio, il gol in Conference mi ha dato tanta fiducia". Giovane, ma ha già lavorato con almeno due degli allenatori più ambiti in Italia, De Zerbi e Italiano. "Tutti gli allenatori sono diversi, ma loro nel carattere sono simili, in allenamento sono sempre dietro ai giocatori. Sono molto bravi, come anche Dionisi. Sono tecnici di alto livello che avranno un bel futuro".

Ale. La.