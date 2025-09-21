Il centrocampo. Nicolussi Caviglia come play. Fagioli torna a fare la mezzala

La certezza del centrocampo viola ha un nome e ben due cognomi: Hans Nicolussi Caviglia. Lo spicchio di gara giocato dall’ex Juve contro il Napoli ha convinto Pioli e il suo staff a consegnare nelle mani del classe 2000 la mediana della Fiorentina e dunque, a meno di clamorose sorprese, la Viola tornerà ad affidarsi a un play vecchia maniera per centrare il primo successo in campionato.

Già, ma accanto a chi? Se su Mandragora si registrano ben pochi dubbi (come per Italiano e Palladino, il campano resta un fedelissimo del mister di turno) il punto di domanda più grande è relativo alla terza maglia da consegnare per comporre la linea a 5 da opporre al Como.

Ballano in realtà solo due candidature, visto che tutti gli altri (Ndour, Richardson e Sabiri) partono molto indietro, ovvero Fagioli e Sohm, in ordine di tasso di gradimento: l’italiano è stato provato per tutta la settimana nella zolla di mezzala che ha fin qui fatto le sue fortune (al contrario di quella da regista dove di recente ha faticato e non poco) mentre lo svizzero, tra i pochi a reggere il confronto fisico con il Napoli, sembra oggi partire un passo indietro.

A.Gian.