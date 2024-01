Il colpo di Mezzanotte - Si muove Moggi per Vargas alla Fiorentina. Da Rodri a Ramazani, il punto

Firenze, 19 gennaio 2024 - Da Ruben Vargas a Rodri Sanchez, passando per Bryan Gil e Largie Ramazani, l'ultima idea per il reparto offensivo della Fiorentina. Partiamo da lui. Classe 2001, in forza all'Almeria, è il nome che è uscito per ultimo. Profilo interessante, 3 gol e 4 assist in 22 presenze stagionali. Però la trattativa più calda è quella con l'Augsburg per Ruben Vargas. L'arrivo di Alessandro Moggi a Riyad ha fatto da acceleratore alla trattativa. E' lui l'intermediario dell'operazione ed è arrivato in Arabia Saudita con l'intenzione di provare a chiuderla. Ballano ancora un paio di milioni tra l'offerta della Fiorentina e la richiesta del club tedesco che si aggira intorno ai 10 milioni. Serve uno sforzo da parte di entrambi, ma c'è la volontà di andare a chiudere.

Le altre sono alternative. A cominciare dalle piste che portano in Spagna. Nel pre partita della sfida contro il Napoli Joe Barone ha confidato di non aver mai seguito Ngonge. "Abbiamo fiducia immensa in tutto il gruppo, lo spogliatoio per una squadra come la nostra è importante. Vi dico che la Fiorentina non era attiva su Ngonge. Ripeto che abbiamo fiducia nel gruppo e nel mister". A questo punto conta poco la verità, con il giocatore ormai da giorni del Napoli. Piuttosto lo stesso Barone ha confermato di non star cercando un centravanti. "Il nostro direttore sportivo lavora ogni giorno, siamo molto soddisfatti su quello che ci stanno dando Beltran e Nzola. Stanno arrivando meno gol di quelli sperati, ma c'è un motivo per cui la squadra oggi è quarta in classifica. Bisogna stimolare i ragazzi aiutandoli quando sono giù: noi siamo molto bravi in questo. Oggi parlare di un nuovo centravanti onestamente non lo vedo possibile. Poi non posso dirvi se da qui a fine mercato succederà qualcosa". Nella stessa direzione va la notizia che vuole Moise Kean ormai un giocatore dell'Atletico Madrid.

La Fiorentina oggi rientrerà in Italia dopo la batosta in Supercoppa contro il Napoli. Ed è chiaro il rammarico di non aver avuto da giocarsi una freccia offensiva in più in questo mini torneo che poteva regalare un trofeo ai tifosi viola.

Alessandro Latini