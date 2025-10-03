Il commento. Il primo passo per riprendere a camminare

Cosimo Zetti

Non sarà una vittoria scacciacrisi, va bene, ma intanto è una vittoria. Tre punti per iniziare bene la fase a gironi di Conference, ma soprattutto per approcciare con più convinzione la gara di domenica contro la Roma. La chiave della partita era tutta qui. Via le scorie della paura, della mancanza di fiducia e dell’impasse psicofisico che ha fin qui frenato la Fiorentina. Via tutto, pratica archiviata e testa subito al campionato. Il gioco non accende l’entusiasmo, i problemi sono ancora lontani dall’essere risolti, ma il primo passo per una lenta progressiva ripresa, quello sì, è stato probabilmente fatto. La speranza è quella di una miccia che si sia finalmente riaccesa. E la gara con la Roma, fra poco più di 48 ore, ne sarà la prova più probante. Intanto, però, è stata ridata fiducia a Fagioli, Pioli ha rilanciato Ndour e Piccoli ha segnato un gol da attaccante vero. La difesa continua a non essere irreprensibile, la Fiorentina ha sofferto ed è stato il vecchio contropiede a fare la differenza come sempre accade quando col gioco non riesci a costruire. Verticalizzazioni e ripartenze, quasi come ai vecchi tempi. Ma la sorpresa più piacevole, oltre a Ndour (assist e gol) è stata quella di un Piccoli modello Kean, un giocatore che ha corso, che ha sgomitato e che ha fatto quasi reparto da solo.