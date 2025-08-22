Il commento. La solidità di una squadra senza fronzoli

Zetti

Serenità, identità e concretezza. Pochi fronzoli e idee chiare. Perché la vera rivoluzione della Fiorentina 2025-2026 si chiama Stefano Pioli e ha come valore aggiunto tutto il carico di esperienza, carisma e serietà che il tecnico si è portato al Viola Park. In questo senso la serata di Presov ci lascia l’impressione di una Fiorentina solida e concreta, cinica e capace di soffrire. E’ vero, alcuni giocatori sono già in forma, altri, invece, devono ancora carburare. E la scelta di una formazione un po’ più coperta rispetto a quella provata tutta l’estate, un 3-5-2 senza Dzeko ma con Ndour a centrocampo, ne è la dimostrazione. Pioli è un tecnico intelligente, non è un integralista e, in attesa di una crescita di condizione, non ha avuto timori di fare quello che agli occhi di molti sarebbe potuto sembrare un passo indietro. Bene la vecchia guardia, qualche sbavatura dietro, ma nel complesso una prova da squadra vera, non al cento per cento, ma capace di vincere una gara che andava soltanto vinta. L’unica sbavatura? La gomitata di Kean, un gesto d’istinto non giustificabile che potrebbe creare qualche problemino in vista del ritorno,