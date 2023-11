Il commento. Una vittoria col beneficio d’inventario

Zetti

Vincere e ritrovare la via del gol, magari con una rete di chi, come Nzola, ne avrebbe avuto davvero bisogno. La trasferta ai confini dell’Europa non aveva altri scopi. Proprio come due settimane fa, sempre col Cukaricki e sempre dopo una brutta sconfitta. Allora fu goleada e segnarono chi, come Beltran, Sottil e Ikoné, doveva finalmente sbloccarsi. Sembrava la panacea e invece sono arrivate altre due sconfitte e neppure un gol segnato. La vittoria con i serbi va dunque presa per quello che vale, con il beneficio d’inventario, come una gara fine a se stessa. Appena sufficiente la prestazione, bene i tre punti e il salto in classifica, ma adesso si ricomincia da capo perché fra 48 ore c’è già la sfida di campionato contro il Bologna. Italiano deve aver pensato proprio a quella gara, sia alla luce delle scelte effettuate, sia per l’esiguo tempo a disposizione prima del derby dell’Appennino. Vincere e spostare subito l’attenzione sulla sfida del Franchi. Risultato raggiunto, il massimo risultato con il minimo sforzo. Ha segnato pure Nzola, su rigore, è vero, ma ha segnato. Il resto non entrerà negli annali della storia del calcio, ma l’obiettivo era solo fare i tre punti in vista dell’ennesima prova del nove.