Il consiglio. Pieraccioni ha la soluzione per l’attacco: "Dice che questo Halland va! Pare unto...»

Problema gol alla voce centravanti? La ricetta scaccia crisi l’ha suggerita nelle scorse ore Leonardo Pieraccioni con un video sui propri canali social che è diventato virale sul web colorato di viola. "Scusate, io non me ne intendo di calcio - dice l’attore fiorentino mentre sta guardando in tv la cerimonia di consegna del Pallone d’Oro -, sto guardando un programma, c’è uno alto alto e spilungone, dice le infila dentro e pare unto. Haaland si chiama. Ma compriamo questo no? L’è giovane, icché vorrà? Su, si vuole vincere? Ma compriamo questo! Forza, chi ce l’ha il numero di questo Haaland?". Sicuramente un ottimo consiglio di mercato per Joe Barone e Daniele Pradè, anche se forse un po’ troppo costoso per le casse viola...