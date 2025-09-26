Il giocatore in prestito al Las Palmas. Amatucci, idolo alle Canarie: "Sì, mi sono sentito scartato»

In pochi giorni è riuscito a trasformarsi da promessa in sorpresa, conquistando il cuore di un’intera tifoseria. Lorenzo Amatucci, centrocampista del Las Palmas in prestito dalla Fiorentina, non solo ha acceso il centrocampo canario con personalità, ma si è già guadagnato un coro tutto per sé sugli spalti. La sua ambizione è chiara: contribuire al ritorno del club in Primera División ma tra i suoi sogni resta vivo quello di tornare un giorno a vestire la maglia viola, la sua casa calcistica.

"Ho scelto la Spagna perché qui c’è il calcio che mi è sempre piaciuto e in cui mi posso rispecchiare al meglio" ha raccontato il mediano classe 2004 a Radio FirenzeViola: "Appena sono arrivato, ho avuto un periodo di difficoltà perché ho trovato un modo di giocare e di allenarsi totalmente diversi. Qui si gioca solo negli spazi stretti e non hai tanto tempo per pensare alla giocata. Ho passato due settimane difficili poi pian piano ho preso l’abitudine e mi sono sentito più forte".

Ma perché Amatucci, fiore all’occhiello del vivaio della Fiorentina non ha fatto parte della squadra che ha svolto il ritiro al Viola Park? Anche il mediano ha difficoltà a spiegarlo: "All’inizio mi avevano detto che sarei dovuto andare in ritiro ma quando stava per iniziare la preparazione mi hanno spiegato che mi sarei dovuto presentare una settimana dopo: lì mi sono sentito scartato, un po’ messo da parte. Allora ho deciso che volevo chiudere il prima possibile con un’altra squadra perché volevo sentirmi importante. Speravo di avere la possibilità di mettermi in mostra ma non è stato così".

Andrea Giannattasio