Il lavoro al viola park. Allenamenti e nuovi arrivi. Partito il richiamo atletico

In attesa di mercoledì prossimo, quando Stefano Pioli avrà di nuovo a disposizione tutti i suoi nazionali, il lavoro al Viola Park è ripreso un paio di giorni fa su un doppio binario. Da una parte un richiamo atletico per tutto il gruppo. La preparazione era stata mirata per superare il play off di Conference e per essere in discrete condizioni fisiche a fine agosto. Il programma di inizio ritiro prevedeva appunto un richiamo in questi giorni di sosta in modo da ricalibrarsi in vista dei prossimi impegni di campionato (la League Phase di Conference comincerà soltanto il 2 ottobre).

L’altro fronte è quello del lavoro con i nuovi. Pioli ha parlato a lungo con Piccoli e Nicolussi Caviglia. Gli ha spiegato cosa si aspetta da loro e che tipo di lavoro dovranno svolgere. L’attaccante arrivato dal Cagliari è andato subito in campo a Torino (sfiorando il gol) ma si è visto a occhio nudo che l’intesa con Gudmundsson e Kean è ancora da trovare. Sono giorni fondamentali per provare giocate e movimenti, una settimana preziosa soprattutto per loro.

Da mercoledì il gruppo tornerà al completo e si comincerà da lì a preparare la sfida al Napoli di sabato 13 settembre (ore 20.45, non sono confermate le voci di un cambio d’orario per motivi di ordine pubblico).

Alessandro Latini