Il malumore della piazza. Contestata e poi respinta. La squadra sotto accusa. Tifosi, pazienza (in)finita

A Firenze il termometro del tifo segna già febbre alta. La Fiorentina ha iniziato la stagione con più dubbi che certezze e il rapporto con la sua gente rischia, gara dopo gara, di incrinarsi pericolosamente. L’episodio di Pisa, con la squadra "respinta" dopo il triplice fischio sotto il curvino ospiti e invitata a tornare negli spogliatoi, è stato forse il simbolo più palese di un disagio che monta ormai da tempo e che non può più essere considerato più solo un episodio, ma piuttosto una frattura che aveva già mostrato le prime crepe al termine della sfida conl Como, tra fischi e mugugni diretti anche al ds Pradè. Voci di corridoio raccontano che, in caso di ko nel derby, alcuni esponenti della Fiesole — rimasti a Firenze in segno di protesta contro il caro-biglietti a Pisa — fossero pronti a radunarsi al Viola Park per consegnare alla squadra una simbolica "sveglia".

Il pari strappato alla Cetilar Arena ha evitato la scintilla, ma la brace resta accesa ed è pronta a divampare al primo passo falso. Tutto però dipende dai prossimi 180’: la sfida europea con il Sigma Olomouc e soprattutto quella con la Roma, quando il Franchi sarà gremito e l’attenzione mediatica più alta, diventano crocevia essenziali. Due vittorie prima della sosta servirebbero a rasserenare il clima mentre nuovi inciampi rischierebbero di alimentare contestazioni più dure. Per ora Stefano Pioli, tornato a Firenze con un capitale umano che lo ha protetto dalle critiche, non è stato toccato direttamente ma in futuro chissà.

Diverso il destino di Pradè, già finito nel mirino: dopo un mercato di investimenti importanti, il ds si gioca una fetta di credibilità agli occhi tanto di Firenze quanto di Rocco Commisso, che dall’America segue con attenzione l’evolversi della situazione. Consapevole che il vero banco di prova non saranno solo i risultati ma anche l’umore della piazza.

Andrea Giannattasio