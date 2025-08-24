Il mercato. La giornata diversa di Piccoli. Presa la giovane punta Jallow

Quella di domani sarà la giornata di Roberto Piccoli, che sbarcherà a Firenze per sostenere le visite mediche e firmare il suo contratto quinquennale con la Fiorentina. Weekend da spettatore in questo strano incrocio disegnato dal destino tra il suo passato e il suo futuro, da domani potrà pensare soltanto a far bene in maglia viola. Confermate le cifre: 25 milioni + 2 di bonus e il 10% sulla futura rivendita al Cagliari. Si aprirà così l’ultima settimana di trattative, con la Fiorentina che deve ancora sistemare diverse situazioni. In entrata si cercherà di capire se Tariq Lamptey è l’uomo giusto per la fascia destra e se di conseguenza Fortini saluterà in prestito (forte pressing del Torino). In entrata occhi puntati anche sul centrocampo, dove la Fiorentina sembra intenzionata a piazzare un altro colpo, probabilmente nelle ultime ore di mercato.

Terranno poi banco le uscite. In primis quella di Beltran. In ghiaccio la proposta del CSKA, il Vichingo vuole capire prima se si muoverà qualcosa in Europa (il Parma lo ha chiesto, ma solo in prestito) e soprattutto se il River Plate negli ultimi giorni di mercato avanzerà un’offerta a titolo definitivo per riportarlo a casa. Storia di promesse, di cuore più che si soldi. Vedremo, di certo la Fiorentina si aspetta oltre 10 milioni per lui. Il resto è da ricercare alla voce esuberi: da Bianco, a Ikoné, passando per Barak e Infantino.

Intanto la Fiorentina ha messo le mani sul giovane attaccante gambiano Sulayman Jallow, costo circa 200.000 euro. Classe 2007, seguito da mesi, e in arrivo dal Rimini. Visite mediche previste per le prossime ore, andrà a rinforzare la Primavera di mister Galloppa. Un colpo in prospettiva, gli addetti ai lavori ne parlano molto bene.

