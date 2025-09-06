Il momento della difesa. Pongracic nuovo leader. Comuzzo periodo difficile. La sorpresa è Kouadio

Sembrava un reparto nel quale intervenire sul mercato per far posto a Victor Lindelof, capitano della Svezia svincolato dal Manchester United. A fargli posto doveva essere Pablo Marí, ricercatissimo soprattutto in Brasile. Si è parlato di una cessione dolorosa come quella di Comuzzo. Ma il ‘Soldato’ viola ha stoppato l’Arabia e nessun altro club si è avvicinato ai 35 milioni chiesti dalla Fiorentina. Morale della favola, Stefano Pioli sta lavorando sulla stessa difesa da inizio estate, che ha beneficiato solo dell’innesto di Mattia Viti, per quanto riguarda almeno il pacchetto dei centrali.

Riferimento al mercato, appunto, perché Pioli ha già dimostrato di voler puntare su Eddy Kouadio (per adesso più su di lui che su Kospo, arrivato dal Barcellona ma che farà la spola con la Primavera). Il canterano viola è stato la vera rivelazione della pre-season. Semaforo che più verde non si può dopo l’esordio a Torino. E un altro che sta bene è senza dubbio Marin Pongracic, che ancora sta studiando segreti e movimenti della difesa a tre, ma è indirizzato per essere il leader della retroguardia viola. Alle spalle i problemi dello scorso anno, Pioli allena un difensore solido, di statura internazionale. Miglioramenti da fare? Certo, anche con la palla. Dovrà essere il regista difensivo della squadra.

Stazionari capitan Luca Ranieri e Mattia Viti. Si alterneranno, Pioli ha già dimostrato di non guardare in faccia nessuno, nemmeno il capitano. Da Ranieri vuole più palleggio, i due si sono già chiariti dopo la sostituzione inaspettata di Cagliari. E l’ex Nizza si è calato tutto sommato bene nella realtà viola. Periodo meno buono per Comuzzo (ma solo per le troppe voci di mercato e una fastidiosa gastroenterite) e Marí, che forse pensava di lasciare il gruppo. Invece no, sarà il vice Pongracic. Ha tempo per ricalibrarsi nel ruolo.

Alessandro Latini