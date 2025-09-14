Il momento di Albert. Gud, massima cautela. Stop forzato vista Paz

Sarà la settimana del ritorno, quella che sta per aprirsi, per Albert Gudmundsson. Il fantasista islandese, rimasto all’ultimo fuori dalla lista dei convocati per la sfida contro il Napoli, è pronto a rimettere piede in campo dopo il problema alla caviglia che lo ha frenato in Nazionale. Una sollecitazione al legamento peroneo-astragalico anteriore lo aveva costretto allo stop forzato ma le sensazioni a distanza di oltre sette giorni sono decisamente migliori.

Ieri mattina, nel provino finale, lo staff medico ha preferito non correre rischi, rimandando il suo rientro di qualche giorno: la parola d’ordine è prudenza anche se il numero 10 aveva dato la propria disponibilità per accomodarsi almeno in panchina. A prevalere è stata però la linea della cautela, condivisa dallo stesso Pioli, che non ha voluto bruciare i tempi.

L’obiettivo ora è chiaro: tornare a lavorare a pieno regime col gruppo già dall’inizio della settimana e riprendersi un posto sulla trequarti in vista della sfida con il Como. Una gara che mette di fronte due "diez" di talento e fantasia, Gudmundsson da una parte e Nico Paz dall’altra: il duello promette scintille. Il rientro dell’islandese in ogni caso rappresenta una risorsa fondamentale per la squadra, che ha bisogno dei suoi lampi per dare qualità e imprevedibilità.

Intanto, contro il Napoli, oltre a Gud è mancato anche Abdelhamid Sabiri, costretto a lasciare il ritiro poche ore prima del match per motivi familiari: nulla di grave, a breve anche il marocchino farà ritorno al Viola Park.