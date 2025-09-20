Il momento viola e la gara di domani. Como variabile cool. Ma noi a Hugh Grant preferiamo Ceccherini

Settembre 2024, Firenze discute sul modulo di Palladino, quel 3-5-2 che non convince e non offre risultati. Alla fine del primo tempo il tecnico passa a quattro, cambia modulo e la Fiorentina si prende una partita che sembrava in salita.

Settembre 2025, Firenze discute il modulo di Pioli e, soprattutto, su quei tre davanti a De Gea, che fino a questo momento hanno dato più o meno gli stessi risultati di quelli di Palladino. La differenza è che questa volta difficilmente Pradè andrà in sala stampa per dire che si può giocare anche a quattro. Pioli ha una storia, uno scudetto in bacheca, un carisma diverso e, soprattutto, tre anni di contratto a 3 milioni netti a stagione. E basterebbe questo per dire che è più saldo lui sulla panchina che lo stesso diesse (è solo un esempio preso a caso) seduto alla sua scrivania.

Escludendo il fatto che Pioli sia Palladino in uno dei suoi più riusciti travestimenti, è bene ricordare che siamo a un passo dalla quarta di campionato e se è vero che la Fiorentina non ha acquisito ancora né un gioco né un’anima questo non esclude il fatto che lo possa fare in tempi brevi. Resta il fatto che, come già intuito da un bel pezzo, l’enorme valanga di zucchero mescolata col nome di Pioli abbia un po’ fatto perdere il senso del presente. Lo scudetto al Milan (che comunque non era l’AlbinoLeffe), il suo splendido rapporto con Firenze (vero), coi media fiorentini (verissimo), l’empatia con lo spogliatoio (vero anche questo), insomma tutto ciò ha dopato le aspettative e quindi di conseguenza, in assenza di vittorie, dato sfogo a qualche critica eccessiva nei confronti di un tecnico che non è un mago ma può fare molto bene a questa Fiorentina. Ed è così che la sfida col Como di Fabregas, pur non decisiva (sì, ecco, non esageriamo), è importante per capire se Stefano D’Arabia ha capito come per far rendere al meglio la sua Fiorentina.

Il Como è sicuramente la variabile più cool del campionato: allenatore giovane, calcio inevitabilmente spagnoleggiante, ragazzi di talento pagati a peso d’oro, soldi tanti, attori in tribuna (Hugh Grant fa sempre notizia) come ai tempi di Vittorio e Naomi Campbell. Noi di questi tempi preferiamo le ruspe in curva Fiesole, ma su questo la Fiorentina non ha nessuna colpa. Siccome siamo un popolo di orgogliosi e il calcio aumenta ancora di più la dose di orgoglio non ammetteremo mai di invidiare un po’ la squadra lacustre del ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno. E facciamo bene.

Domani ci interesserà solo capire se la Fiorentina si prende i tre punti e inizia ad avere una identità degna di questo nome. A tre, a quattro, a cinque: Pioli, pensaci tu. Ps. Invitate Ceccherini in tribuna. Non sarà Hugh Grant ma, a occhio, è più simpatico.