Il nuovo tour de force. Milan, scatta l’esodo. Oltre 2mila a S. Siro

Milan-Fiorentina rappresenta l’inizio di un tour de force per la squadra e per i tifosi. Dopo questa sosta infatti i viola scenderanno in campo ogni fine settimana per il campionato e spesso anche durante la settimana per gli impegni nelle coppe. I tifosi dunque si stanno preparando a sostenere Bonaventura e compagni sia nelle gare casalinghe che in quelle in trasferta, in Italia e in Europa. Si parte dalla Scala del calcio, una trasferta sempre suggestiva. Saranno oltre 2.000 i sostenitori viola che seguiranno la squadra a Milano, grande risposta dunque, con il settore ospiti di San Siro che offrirà un colpo d’occhio notevole.

Nelle ultime settimane il tifo organizzato ha rinunciato ad alcune trasferte (per il caro-biglietti e per una politica relativa all’ingresso di striscioni e bandiere non apprezzata) quindi c’è ancora più voglia di stare vicini alla squadra, che comunque non manca mai. Tra una settimana invece la Fiorentina tornerà al Franchi in occasione della partita contro il Genk, la penultima nel girone di Conference League. Ieri è iniziata la vendita libera dei biglietti per questo appuntamento, sono in vigore anche le tariffe scontate per gli abbonati pro e easy. 10 euro per andare in Curva Fiesole, 13 per la Maratona, 16 invece per la Tribuna laterale, con delle agevolazioni (come sempre) per gli under 14.

Non solo Fiorentina-Genk, molti tifosi hanno già individuato la sfida in programma giovedì 14 dicembre a Budapest contro il Ferencvaros come un’occasione perfetta per una bella trasferta europea. La sfida con gli ungheresi sarà l’ultima del girone, con ogni probabilità sarà decisiva per stabilire chi arriverà al primo posto, evitando così lo spareggio contro una "retrocessa" dall’Europa League. Non solo l’importanza della partita, anche il gemellaggio con l’Ujpest (altra squadra di Budapest) rappresenta un ulteriore stimolo per organizzare questa trasferta europea ricca di fascino. Tra le due partite di Conference League la Fiorentina sfiderà la Salernitana al Franchi e la Roma all’Olimpico, senza dimenticare la sfida casalinga di Coppa Italia contro il Parma.

Alessandro Guetta