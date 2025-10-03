Il patron Commisso. "Intervento discale». Rocco operato a NY

La serata europea comincia con una notizia inattesa e che riguarda le condizioni di salute del presidente Rocco Commisso. A riportarla è nel pre partita il dg viola Alessandro Ferrari. "Vogliamo fargli i nostri auguri dopo l’intervento a cui si è sottoposto per una lombosciatalgia. E’ stato un intervento discale. Ora è a casa, circondato dalla sua famiglia, e ci seguirà da lì. Una volta terminata la fase di recupero, tornerà con noi. La sua presenza è fondamentale e lo aspettiamo con impazienza". Da New York Commisso ha potuto dunque festeggiare la prima vittoria della Fiorentina nella League Phase di Conference League.

Tutto sommato si mostra soddisfatto anche Stefano Pioli nel dopo gara. "Vincere fa bene. Era il nostro obiettivo. Abbiamo fatto una buona partita. L’abbiamo gestita bene, con decisione e volontà anche se con qualche errore. Adesso dobbiamo essere pronti per ritrovarci anche in campionato. Questa gara qualche spunto può darmelo, l’importante è che si facciano trovare tutti pronti". A chi gli sottolinea di vedere un gruppo che rema dalla stessa parte, Pioli risponde in modo affermativo. "È così. I risultati negativi si portano dietro tanti discorsi. Noi siamo stati carenti nei risultati ma mai sotto il profilo della compattezza e dell’unità. In campionato siamo in ritardo, stiamo cercando di alzare il livello e ci sono le qualità per fare un buon lavoro. Siamo un gruppo unito".

Spazio e microfono anche per Cher Ndour, il migliore in campo con un gol e un assist. "Per importanza fra i due scelgo l’assist, ha sbloccato la partita in un momento non facile. Questa vittoria è importantissima perché dopo un inizio di campionato difficile volevamo iniziare bene la Conference. Purtroppo non arrivano i risultati in campionato ma abbiamo lavorato bene e seguito il mister: questa vittoria ci dà morale in vista della Roma".

Alessandro Latini