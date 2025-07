Il personaggio, dopo i mesi in prestito in Turchia. Barak vuole soltanto Firenze: e si allena in viola

Segnali di fumo… viola. Sono quelli che da giorni ormai sta lanciando Antonin Barak via social. Destinatario dei messaggi del centrocampista ceco è chiaramente Stefano Pioli, che tra i primi compiti che dovrà fronteggiare non appena avrà varcato la soglia del Viola Park si troverà quello di selezionare quanti tra i giocatori che rientreranno a Firenze dai vari prestiti saranno adeguati alla sua idea di calcio. E all’interno di questa schiera così nutrita (saranno 19 i ritorni) c’è proprio l’ex Verona che dopo aver ultimato le vacanze con la famiglia tra Praga e il mare della Croazia ha ripreso senza sosta ad allenarsi, documentando attraverso il suo profilo Instagram ogni sua attività.

Che - ed ecco qua i segnali - Barak sta continuando a svolgere con addosso gli indumenti griffati Fiorentina. Il guardaroba del centrocampista è davvero nutrito, a conferma del fatto che la parentesi in viola è stata tutt’altro che banale per il classe ’94, reduce da una stagione tra luci ed ombre in Turchia con la maglia del Kasimpasa: che si tratti di un pantaloncino, di una canottiera da allenamento o di una maglia da gioco, Tony non fa eccezione visto che la sua priorità è quella (anche a suon di abbigliamento) di convincere Pioli a tenerlo con sé a Firenze. Ci riuscirà? Le chances non sembrano molte. Ma Bark farà di tutto per giocarsi le sue chances, sempre col viola addosso.

Andrea Giannattasio