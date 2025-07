Il personaggio. Mandragora conteso. Il Betis non molla. Ma lui vuole restare

Sei milioni di euro più due di bonus facilmente raggiungibili. Rocco Commisso ha detto no. A queste condizioni Rolando Mandragora resterà a Firenze. Anche se il Betis Siviglia difficilmente rinuncerà a dare l’assalto a quello che a tutti gli effetti è un vero e proprio pallino di Manuel Pellegrini, allenatore degli spagnoli. Pare infatti che sia proprio l’esperto mister a insistere, evidentemente colpito dalla doppia prestazione del centrocampista. In ogni modo la Fiorentina non intende scendere dai 12 milioni di valutazione che i viola fanno del numero 8. Aspetto non secondario: ci sarebbe il gradimento di Stefano Pioli sulla permanenza di Rolly.

La prossima settimana è previsto un incontro del procuratore con i dirigenti viola per discutere del prolungamento (e adeguamento) del contratto che scadrà al termine della prossima stagione. La priorità del giocatore è quella di rimanere a Firenze, aspettando anche di capire la volontà della Fiorentina. Al momento, infatti, non c’è stata alcuna valutazione sulle offerte che sono comunque state respinte dal club viola.