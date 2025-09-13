Il post del giocatore dopo la visita agli ex compagni. Brividi Bove: "Grazie Firenze»

I brividi lungo la schiena. Di quando le parole sono spese bene. Pesate. Con il giusto significato. Edoardo Bove ha salutato la Fiorentina, Firenze e i fiorentini. Con il suo modo di fare timido e garbato, col quale però sa andare dritto al cuore delle persone. Quel carattere così schivo da provare imbarazzo di fronte a tanto affetto.

Edoardo giovedì è passato dal Viola Park per abbracciare tutti. Ex compagni, medici, fisioterapisti, magazzinieri. Dal primo all’ultimo si sono messi tutti in fila per stringere fra le proprie braccia quel ragazzo per il quale hanno sofferto e poi gioito. Nel rivederlo lì, al suo posto dentro il Viola Park.

"Cara ACF Fiorentina - scrive Bove su Instagram in un post diventato presto virale, da migliaia di like - ti ringrazio dal profondo del cuore. Mi sei stata vicina nel momento più difficile della mia vita e questo non lo dimenticherò mai. Ci abbiamo provato in tutti i modi… Mi piace pensare però, che la nostra storia insieme non finisca qui!". E’ la speranza di tutti i fiorentini, ai quali è dedicato il secondo paragrafo della lettera. "In così poco tempo siete riusciti ad occupare un posto speciale nel mio cuore. Porterò sempre con me il vostro amore incondizionato. Il nostro spirito guerriero mai sarà domato!".

E poi un messaggio alla città. "Sono arrivato in un momento di debolezza e mi hai fatto subito sentire a casa. Poi sono caduto, e mi hai dato la forza di rialzarmi. Te ne sarò per sempre grato! Firenze, sei stata due volte Rinascita". In bocca al lupo, Edoardo. E chissà. Magari, a-rivederci.

Alessandro Latini