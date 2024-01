Il problema dell’approccio. Viola slow, che succede?: "Stress fisico e mentale. Ma cambiare fa crescere»

Fiorentina, cercasi bel gioco. L’ultima volta che è stato visto il 3 dicembre 2023, nella gara vinta 3-0 con la Salernitana. Da quel momento la squadra di Italiano ha cambiato pelle. La Fiorentina ha continuato a fare risultati, ma con tanta fatica e subendo il gioco degli avversari. Uno stile quasi "allegriano", che nelle ultime due gare di campionato non ha reso ciò che ci si aspettava. ne parliamo con Ciccio Graziani.

Atteggiamento voluto o difficoltà impreviste?

"Non sono stupito. Italiano ha fatto dei cambiamenti, può succedere, e credo che sia un arricchimento provare a cambiare le cose. Se giochi sempre nella solita maniera poi ci sbatti il muso".

A inizio stagione si diceva che la Fiorentina era una squadra bella ma non concreta. E ora?

"Nell’arco di un anno ci sono vari momenti. E’ chiaro che nelle ultime partite la Fiorentina sia stata meno brillante, ma paradossalmente ha raccolto punti, quindi va bene così. Penso che tatticamente Italiano abbia cambiato poco. Non dimentichiamoci delle assenze, soprattutto quella di Nico Gonzalez. E ricordiamoci che questa Fiorentina sta facendo un piccolo miracolo, contando il contributo negativo dei due attaccanti".

Secondo lei perché la Fiorentina sbaglia spesso gli approcci alla gara?

"Siamo a metà stagione, qualche squadra può iniziare ad accusare un po’ di stress fisico e mentale. Io non vivo lo spogliatoio tutti i giorni, sta a Italiano capire come mai i giocatori approccino le partite in maniera così soft. Vorrei una squadra che quando entra in campo sia subito concentrata e pronta per affrontare qualsiasi situazione".

Il mercato può aiutare?

"Prendere Kean sarebbe la scelta giusta. Fai un piccolo sacrificio, ma di certo potrebbe rendere molto di più rispetto ai giocatori che abbiamo".

Andrea Guida