Il programma della squadra. Allenamento, volo e autobus. Oggi la partenza per Presov
Giornata intensa quella di oggi per la Fiorentina, impegnata nella preparazione della sfida di domani contro il Polissya. Oggi alle 10, al padiglione della prima squadra del Viola Park, è in programma l’allenamento di rifinitura che servirà a mister Pioli per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione.
Subito dopo la sessione, la squadra pranzerà all’interno del centro sportivo per poi mettersi in viaggio verso la Slovacchia. La comitiva raggiungerà in aereo Kosice, città situata a circa 40 chilometri da Presov, sede del match. Nel pomeriggio, alle ore 18.45, nella sala stampa della Tatran Arena di Presov, si terrà la conferenza pre-gara con protagonista l’allenatore viola accompagnato da un calciatore. Ancora da definire, invece, il programma della vigilia del Polissya, che arriverà all’appuntamento contro Ranieri e soci reduce da tre sconfitte di fila. Il calcio d’inizio è fissato per domani alle ore 20: un appuntamento cruciale che segnerà il primo atto della nuova stagione europea dei viola.
A.Gian.
