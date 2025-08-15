Il programma della squadra. Ferragosto, un giorno di riposo. Domenica seduta col Viareggio

Dopo l’impegno di ieri sera al Viola Park, che ha visto la Fiorentina affrontare in amichevole la selezione della Japan University FA, i viola si godranno oggi una giornata di riposo. Il Ferragosto coincide con una pausa completa dagli allenamenti, utile per ricaricare le energie in vista di un fine settimana tutt’altro che rilassante.

Domani la squadra tornerà a lavorare al mattino, col pomeriggio libero, mentre domenica sarà tempo di una nuova doppia sessione: leggera sgambata mattutina e, alle 18.30, allenamento congiunto (a porte chiuse) contro il Viareggio. Una gara dal sapore speciale per Jacopo Fazzini, che proprio con la maglia bianconera ha mosso i primi passi nel mondo del calcio. Intanto il programma della prossima settimana è ancora in fase di definizione, ma un appuntamento è già cerchiato in rosso sul calendario: mercoledì la squadra partirà per la prima trasferta europea della stagione. All’orizzonte c’è l’andata del playoff di Conference, primo vero banco di prova per la nuova annata dei viola.

A.Gian.