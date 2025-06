Il programma. Pioli, l’annuncio sarà il 3 luglio. E dopo dieci giorni il via al ritiro estivo

La nuova stagione della Fiorentina comincerà ufficialmente nel weekend del 12 e 13 luglio, quando i calciatori arriveranno al Viola Park alla spicciolata per sottoporsi ai test medici e atletici. Saranno i primi momenti in viola di Stefano Pioli, che conta però di sbarcare a Firenze qualche giorno prima, dopo l’annuncio ufficiale del suo ingaggio che dovrebbe arrivare intorno al 3 di luglio. Il programma dell’estate viola ancora non è del tutto ufficiale, ma alcuni pezzi del puzzle sono già stati posizionati. Intanto la consueta amichevole di inizio ritiro con la Primavera di mister Galloppa (confermato nell’anno del debutto in Youth League), poi di certo c’è l’altra grande classica dell’estate, ovvero il match a Grosseto (24 luglio).

Sarà probabilmente quello l’ultimo test in Italia prima della partenza per la tournée in Inghilterra, dove sono già note due amichevoli di prestigio. La prima contro il Leicester del 3 agosto (il club inglese, appena retrocesso in Championship, ha già messo in vendita i biglietti online), l’altra il 9 agosto all’Old Trafford contro il Manchester United. Sarà un ritorno a casa emozionante per David De Gea. Qualche altra amichevole, soprattutto da disputare al Viola Park, sarà sicuramente organizzata. Restano note le date dei debutti ufficiali della Fiorentina. Il 21 agosto l’andata del playoff di Conference League (il sorteggio che riguarda i viola sarà il 4 agosto), domenica 24 la trasferta di campionato a Cagliari e giovedì 28 il ritorno europeo.

Alessandro Latini