IL PROTAGONISTA. Parisi non ci sta:: "La mia prestazione?. Conta il risultato»

E’ stato tra i migliori in campo, se non il migliore insieme a Terracciano che ha tenuto in piadi la Fiorentina in un paio di interventi. Il terzino, spostato a destra per necessità e mancanza di alternative sulla corsia ’forte’, ha lottato e sbuffato, senza perdere mai la concentrazione e, soprattutto, le distanze, confermando di avere doti tecniche e caratteriali di livello. Ma a lui interessa il risultato finale e non tanto la sua prestazione: "Perdere all’ultimo fa molto male, i ragazzi erano delusi negli spogliatoi. Abbiamo affrontato una squadra importante e fatto una grande partita. È stata decisa da un episodio". Le parole davanti ai microfoni. Parisi poi aggiunge: "Ci prendiamo la prestazione di squadra, ma dobbiamo continuare. La prossima abbiamo la Juve. Siamo delusi ma dobbiamo continuare". E sulla sua posizione in campo chiude così: "Non fa differenza, anche se a destra posso andare verso il centro e saltare l’uomo perché sono veloce. Ho già giocato al Benevento come quinto a destra, quindi per me è uguale".

Gi. Mar.