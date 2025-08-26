Il regalo di compleanno. Firenze abbraccia Piccoli: "Qui grazie a... Pongracic»

Roberto Piccoli c’è. E per Stefano Pioli è senza dubbio una buonissima notizia. Giornata vissuta tutta d’un fiato la prima da nuovo attaccante viola. L’attaccante è sbarcato in città in mattinata, ha raggiunto il Viola Park dove ha incontrato i dirigenti e poi si è sottoposto alle consuete visite mediche. Sorridente e motivato, l’ex Cagliari ha iniziato così la sua avventura, proprio alla vigilia del compleanno della Fiorentina che festeggia oggi i suoi 99 anni di vita.

La trattativa tra i due club era già definita da giorni, ma si è chiusa solo dopo la sfida diretta di campionato. Il Cagliari incassa 25 milioni di euro più 2 di bonus e il 10% sulla futura rivendita, mentre Piccoli ha firmato un contratto quinquennale da 1,4 milioni a stagione. L’esordio è previsto domenica prossima contro il Torino: non sarà invece disponibile giovedì per il playoff europeo con il Polissya, non essendo inserito nella lista UEFA (che potrà essere aggiornata in caso di qualificazione alla fase a gironi).

Nel pomeriggio ha incontrato i compagni e mister Pioli. Abbracci, strette di mano e una prima sgambata. "Sono molto contento, anzi contentissimo, perché arrivo in una società veramente di spessore, con una grandissima ambizione. Ci sono tutti i mezzi per fare un gran campionato e una grande stagione". Piccoli ha le idee chiare, anche sul tipo di lavoro da fare. "Le strutture sono veramente ottime, si può lavorare più che bene qui. Si deve solo spingere forte giorno dopo giorno e lavorare con grinta e cattiveria. Mi piace attaccare la profondità per fare più gol possibili per aiutare la squadra e diciamo che in contesti caldi mi gaso e mi motivo ancora di più".

Tempo per conoscere i compagni non mancherà. "Conosco bene Pongracic con il quale ho già giocato. Ho parlato con lui prima di arrivare". Roberto corre, per la prima in viola appuntamento a domenica. Il Toro è avvisato.