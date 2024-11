Il rendimento del centrale argentino. Un gol fatto ogni 692 minuti. Il Chino fa meglio di Gonzalo

Per il momento il divario in termini di qualità e leadership resta ancora incolmabile eppure è fuori discussione che il rendimento che sotto porta sta continuando ad avere Quarta (giovedì autore del suo 4° gol stagionale) avvicini di partita in partita il "Chino" sempre più a Gonzalo Rodriguez. Certo, l’ex centrale è stato protagonista di un quinquennio fantastico in cui non è mai stato nemmeno per una volta in discussione - mentre Quarta ha dovuto convivere anche con periodi meno felici - eppure fatto sta che la vena prolifica in zona gol dell’ex River accomuni i due difensori. Anzi, sotto certi aspetti i numeri del 28 viola sono stati migliori di quelli di Gonzalo. Il quale, se in 203 presenze con la Fiorentina, ha segnato 25 reti (Quarta con quello contro il Pafos ha raggiunto quota 15 gol in 139 gettoni), ha chiuso la sua avventura in viola con una media-gol peggiore di quella dell’attuale centrale: un sigillo ogni 715’ contro i 692’ di Lucas, che adesso - forte di un contratto esteso in estate fino al 2028 - non vuole più fermarsi.

Andrea Giannattasio