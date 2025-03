Il ritorno della Conference. Europa, di nuovo ad Atene. Adesso è vietato sbagliare

Settantasette giorni dopo il pareggio di Guimaraes firmato da Rolando Mandragora, la Fiorentina giovedì prossimo riprenderà il proprio cammino europeo da Atene, ospite del Panathinaikos per la gara d’andata degli ottavi di finale di Conference League. Un ritorno in Grecia dopo la finale dello scorso anno con l’Olympiakos ancora per niente digerita dai tifosi viola. Stavolta l’esodo non ci sarà. Anzi, sarà una trasferta per pochi. Alla fine saranno circa 300 i sostenitori gigliati che decideranno di seguire i ragazzi di Palladino, in attesa magari di un contingente più massiccio per un eventuale quarto di finale.

Intanto però la Fiorentina dovrà pensare a come superare l’ostacolo ‘Pana’, con la squadra di Rui Vitoria reduce da una pesantissima sconfitta in campionato contro il Lamia (ultimo in classifica) che ha fatto allungare la coppia di testa formata da Olympiakos e Aek Atene rispettivamente a +8 e +6 lunghezze di vantaggio. Momento non semplice anche per Dragowski e compagni, che hanno però già fatto intendere di voler vendere cara la pelle contro la Fiorentina, dopo aver agguantato la qualificazione agli ottavi in pieno recupero contro i modesti islandesi del Vikingur. Ranieri e compagni dovranno prestare attenzione al brasiliano Tete (autore proprio del gol qualificazione ed ex Shakhtar, amico di Dodo) e a capitan Ioannidis, punta del 2000 nel giro della nazionale e a quota 9 gol in stagione. Noti gli ex Serie A. Oltre a Dragowski ci sono anche Djuricic, Swiderski e Jevdaj. Tutti ripartiti dalla Grecia per rilanciarsi nel calcio europeo. E adesso pericoli sulla strada della Fiorentina.

Alessandro Latini