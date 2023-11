Il talento del Genk. Bilal El Khannouss. Firenze nel futuro?

Nel primo pomeriggio ha incassato gli elogi di Italiano "Quel ragazzo mi piace tanto, è un bel trequartista", poi in serata si è seduto accanto al suo allenatore per presentare la sfida contro la Fiorentina. Bilal El Khannouss sa di avere il futuro dalla sua parte. "Non so se sono stato accostato a club italiani, non mi interessa adesso. Penso a far bene stasera. La Fiorentina è una squadra forte ma faremo di tutto per portare a casa i tre punti. Loro vogliono giocare a pallone come noi e quindi ci divertiremo, ci saranno degli spazi. Faremo la nostra partita, presseremo alti e ci sarà spazio per far male alla Fiorentina".

Ale. La.