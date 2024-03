Il viola "irrealizzato». DDR e il no di Rocco. Ma era (quasi) fatta

Ci ha sperato davvero per almeno un paio di giorni, Daniele De Rossi, di diventare l’allenatore della Fiorentina. Questione di "sliding doors", ovvero di porte scorrevoli. Che tuttavia nell’estate 2020 per l’attuale tecnico della Roma passarono in un batter d’occhio dall’essere spalancate a rimanere chiuse a doppia mandata. Galeotto fu un flirt, quello tra DDR e il ds Pradè, che non fu gradito ai piani alti della dirigenza viola. In particolar modo non piacque a Rocco Commisso, che profondamente legato a Iachini (e riconoscente verso il lavoro svolto dal marchigiano, subentrato a Montella) scelse di riconfermare il mister che aveva scelto pochi mesi prima, rifiutando qualsiasi altra opzione tra cui quella che portava a De Rossi, che aveva da poco terminato la sua carriera di calciatore nel Boca.

Ne seguì un bisticcio: la Fiorentina, a muso duro, smentì i rumors legati a De Rossi (Commisso parlò di "fake news") benché pochi mesi dopo sia stato il tecnico stesso a confermare che quella di andare ad allenare la Fiorentina fosse più di un’ipotesi: "Firenze è una piazza in cui sarei andato a piedi: chiunque nei miei panni avrebbe fatto lo stesso, anche se senza abilitazione. Tuttavia" confessò DDR nel settembre dello stesso anno, "ogni allenatore vorrebbe iniziare da piazze così". La stima della Fiorentina per De Rossi si era già peraltro manifestata in altre forme nel 2019, ovvero quando terminata la sua parentesi alla Roma, i viola chiesero al "capitan futuro" la disponibilità di trasferirsi a Firenze, per rappresentare assieme a Ribery. Daniele ebbe modo di rifletterci e anche in quel caso il suo sì pareva vicino. Poi, però, il richiamo del Boca fu irrinunciabile.

Andrea Giannattasio