Indiscrezioni e fake news. Restano, vanno, li cercano. Le voci su Pradè e Goretti. E il silenzio diventa rumore

Un allenatore ancora da ufficializzare (ma ormai è solo questione di giorni), un direttore sportivo accostato a lungo alla Roma (che poi però ha scelto di virare su un altro profilo) e un direttore tecnico dato come prima scelta per la nuova dirigenza della Juventus. Messa così, ovvero dando seguito alle voci che si sono rincorse in questi giorni, parrebbe che la situazione in casa viola sia a dir poco caotica. Visto che oltretutto Rocco Commisso - dopo il blitz dei mesi scorsi - ha annunciato di recente che non tornerà in Italia prima di fine settembre. E invece, come il più classico tizzone che arde sotto la cenere, la Fiorentina in gran segreto sta continuando a lavorare. Con contatti costanti (e proficui) tra il Viola Park e Riyad - dove Stefano Pioli, destinato a essere annunciato tra il 2 e il 3 luglio, sta continuando a vivere per questioni di natura fiscale ben note - e soprattutto con un’area tecnica che, a dispetto delle indiscrezioni che la riguardano a più livelli, sta setacciando da tempo il mercato in attesa dell’occasione migliore (e l’innesto a zero di Dzeko ne è una conferma).

La raffica di rumors tuttavia non pare destinata ad assopirsi, nemmeno dopo la scelta di Pradè di proseguire nel suo percorso in viola e la decisione del dt Goretti di rinnovare il suo contratto con la Fiorentina fino al 2027 (con conseguenti maggiori responsabilità nell’area scouting). Fino a poche ore fa, del resto, erano in tanti da Roma ad accostare Pradè - nonostante lesmentite - alla società giallorossa, che poi ha deciso di tornare sul fresco ex Massara, mentre da Torino c’è ancora una forte corrente che si ostina a credere che sarà Goretti a ricoprire il ruolo di direttore tecnico del club bianconero (ipotesi, questa, che il dirigente informalmente ha voluto più volte smentire). A Bagno a Ripoli nel frattempo si continua a lavorare, in attesa delle prime ufficialità.