Infortuni, Kean lascia il ritiro azzurro. Ma la risonanza magnetica escluderebbe danni seri
Il centravanti viola si era infortunato alla caviglia destra durante la gara dell’Italia contro l’Estonia. Non ci sarà nella sfida a Israele
Firenze, 13 ottobre 2025 – Moise Kean non è disponibile per Italia-Israele in programma domani, 14 ottobre, a Udine. Il ct Gennaro Gattuso non potrà contare sull'attaccante viola che lascerà il raduno. Kean si era fatto male alla caviglia destra in occasione della gara di sabato scorso
contro l’Estonia. La risonanza magnetica a cui si è sottoposto stamattina ha, fortunatamente, escluso danni seri nella parte interessata. Il giocatore, dopo consulto tra staff medico della Nazionale e della Fiorentina, e in accordo col ct Gattuso, lascia il ritiro degli azzurri pr fare ritorno a Firenze
