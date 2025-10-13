Infortuni, Kean lascia il ritiro azzurro. Ma la risonanza magnetica escluderebbe danni seri

Firenze, 13 ottobre 2025 – Moise Kean non è disponibile per Italia-Israele in programma domani, 14 ottobre, a Udine. Il ct Gennaro Gattuso non potrà contare sull'attaccante viola che lascerà il raduno. Kean si era fatto male alla caviglia destra in occasione della gara di sabato scorso

contro l’Estonia. La risonanza magnetica a cui si è sottoposto stamattina ha, fortunatamente, escluso danni seri nella parte interessata. Il giocatore, dopo consulto tra staff medico della Nazionale e della Fiorentina, e in accordo col ct Gattuso, lascia il ritiro degli azzurri pr fare ritorno a Firenze