Italiano, buone sensazioni. Parola d’ordine maturità: "Siamo carichi e motivati. Ma vogliamo migliorarci»

Uscire bene dalla sosta. Con personalità e maturità. Vincenzo Italiano ha bene in mente gli obiettivi per la gara di questa sera a San Siro contro il Milan. Aggiungere punti a una classifica interessante è la logica conseguenza, con i rossoneri che mettono in palio il loro terzo posto. Il tecnico viola racconta così le sensazioni della vigilia.

"Ci siamo, carichi e motivati. Arriviamo dalla vittoria col Bologna che ci ha permesso di ripartire in campionato, di mettere punti in una classifica importante: la vogliamo mantenere e migliorare. Col Milan sarà una partita molto tosta per noi, però vogliamo ben figurare come abbiamo sempre fatto". Italiano fa la conta dei disponibili. Beltran è partito con la squadra, Kayode no. "Lucas sta bene, in questa settimana si è sempre allenato, quindi è con noi. Kayo sta molto meglio, però preferiamo tenerlo a Firenze ad allenarsi perché giovedì abbiamo un’altra partita importante. Siamo carichi per affrontare un Milan che ci chiamerà a una prestazione di alto livello. Per noi è un altro test importante dove dobbiamo cercare di essere maturi, di mostrare crescita, equilibrio e continuità".

A proposito di Milan, tante defezioni, ma la rosa è di prim’ordine. "Resta un Milan forte, il clima allo stadio sarà caldo. I giocatori sono forti e l’allenatore ha grande qualità. Sarà un test impegnativo, ci serve continuità per dare valore alla vittoria contro il Bologna. Arriviamo da una sosta e dopo la sosta spesso abbiamo faticato. Anche lì dobbiamo dare una risposta, cercando di essere più maturi e facendoci trovare pronti subito".

Alessandro Latini