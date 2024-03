Italiano, garra e certezze. "Maccabi squadra esperta. Ma noi vogliamo vincerla. Ora serve concentrazione»

Determinato. Deciso. Vincenzo Italiano ormai la Conference League la conosce bene. "Ricominciamo questa cavalcata in Europa. Riparte contro un avversario che dobbiamo rispettare perché arriva dall’Europa League, dove ha fatto punti e ha messo in difficoltà avversari di livello. Dobbiamo essere attenti, lavorare in un certo modo. Siamo in grande crescita e dobbiamo dare continuità ottenendo un buon risultato".

Cosa pensa della situazione di Israele?

"Siamo tutti qui a pregare per sperare che si trovi la pace perché non vogliamo più vedere guerra e distruzione. Giocarla a casa loro sarebbe stato diverso, avremmo giocato dentro una bolgia".

Il livello si è alzato rispetto a un anno fa?

"Ce ne sono tante di squadre attrezzate per arrivare fino in fondo e le difficoltà aumenteranno andando avanti. Rispetto agli anni precedenti nel torneo ci sono squadre con valori più elevati".

Come sta la squadra?

"Togliendo la gara di Bologna, nelle ultime quattro ci siamo comportati bene. Potevamo fare qualcosa in più nelle trasferte, ma diversi ragazzi sono in crescita e stiamo ricercando continuità. Se alziamo la concentrazione possiamo tornare quelli dello scorso anno".

Beltran e Gonzalez come stanno?

"Lucas è un calciatore diverso da quando è arrivato. Possiamo sfruttarlo in diverse posizioni in attacco. Anche Nico è vicino al top, gli manca solo un po’ di brillantezza".

Comuzzo può giocare? Parisi avrà delle chance?

"Di Pietro sentirete parlare in futuro, ha qualcosa di diverso dai suoi coetanei. Fabiano è stato fuori venti giorni, ora sta bene. Deve essere pronto".

Alessandro Latini