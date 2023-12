Italiano non fa calcoli. "Voglio solo vincere. Ma loro sono tosti»

Due risultati su tre a disposizione, nessuna voglia di sentir parlare di biscotto, ma una grande motivazione per ottenere il primo posto nel girone. Il pensiero di Vincenzo Italiano è chiaro alla vigilia: "Ci siamo guadagnati la possibilità di arrivare qui e avere due risultati a disposizione. Rispetto allo scorso anno è stato un girone molto più complicato e difficile. L’avversario è forte e in casa vorrà andare al massimo: dobbiamo prepararci bene. Abbiamo passato il turno, ma arrivare davanti è importante". Attenzione a una squadra da prendere con le molle.

"All’andata ci hanno messo in grandissima difficoltà e vediamo stasera cosa verrà fuori: vogliamo andar via da qui sfruttando questo doppio risultato. Ho visto le ultime partite dove hanno fatto fatica, ma da quando è arrivato Stankovic hanno un’identità precisa".

Spazio poi ai singoli. A cominciare dagli infortunati. "Sono tutti e tre alle prese con acciacchi vari (Bonaventura, Arthur e Sottil, ndr), nulla di grave ma non si possono trascurare. Mancheranno giocatori importanti e di personalità, ma abbiamo una rosa lunga e profonda, con giocatori esperti". Ci sarà invece Gonzalez. "Sta bene, ha recuperato. La sua gestione è stata correttissima. Quando si va in sovraccarico si rischia di farsi male a lungo. Adesso è a pieno regime. Quando può dare il 100% è il nostro valore aggiunto e spero stasera possa essere protagonista".

Non solo Nico, anche altri calciatori stanno crescendo. "Ce ne sono 4-5 diversi rispetto a inizio stagione. Barak, Maxime Lopez, ci metto anche Nzola e Beltran. Loro possono pure giocare insieme, ma in questo momento abbiamo un equilibrio e non possiamo sacrificare Bonaventura". Di sicuro c’è solo e soltanto una cosa: Italiano stasera vuole vincere e non fare calcoli.

Alessandro Latini