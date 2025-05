Joaquin e l'amore per Firenze: in piazza Duomo selfie con Borja Valero. Due protagonisti del 4-2 alla Juve

Firenze, 8 maggio 2025 - Reunion per nostalgici dal cuore viola in Piazza Duomo a Firenze, dove si sono immortalati Borja Valero (che naturalmente vive in città) e Joaquin, protagonista in queste ore perché arrivato con il Betis Siviglia, di cui è brand ambassador. I Verdiblanco sfideranno stasera la Fiorentina nella semifinale di ritorno di Conference League. In palio c'è la finalissima di Breslavia del 28 maggio, dove probabilmente ci sarà il Chelsea, che stasera parte dal 4-1 dell'andata contro il Djurdarden.

Selfie come due turisti qualsiasi. Molto amici, insieme hanno giocato nella Fiorentina di Montella dal 2013 al 2015. Joaquin ha messo insieme 71 presenze e 7 gol in maglia viola, compreso quello storico alla Juventus nel celebre 4-2 della tripletta di Giuseppe Rossi. L'ex esterno ha pranzato in centro, si sta dedicando in queste ore a una full immersion fiorentina, salutando gli amici conosciuti qualche anno fa.