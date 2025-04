Joaquin: Un Ponte di Nostalgia tra Fiorentina e Betis Siviglia

Ripensare ai dribbling di Joaquin è roba per nostalgici. Giocatore dalla tecnica incredibile che unisce idealmente la Fiorentina e il Betis Siviglia. E che di sicuro saluterà con affetto qualche elemento dello staff viola, primi fra tutti gli storici magazzinieri. In viola 71 presenze, 7 gol e 13 assist. Col Betis 498 gettoni, 66 gol e 68 assist. Tradotto: per i tifosi andalusi una leggenda.

Della pattuglia degli ex fanno parte anche altri due che rimettono in equilibrio la partita dell’affetto. Perché Cristiano Piccini il cuore ce l’ha colorato di viola, nonostante che in prima squadra abbia giocato un solo spezzone di partita. Per lui avventura anche con la maglia del Betis (58 presenze, 3 gol e 4 assist). L’altro è German Pezzella, a lungo capitano viola, ma in campo per 179 presenze con la maglia biancoverde. A Firenze per lui anche 7 gol e 6 assist a fronte di 138 presenze. Infine Cristian Tello, esterno che in viola ha convinto poco nonostante 6 gol e 11 assist in 56 partite. Ben altro score al Betis dove ha segnato 24 reti. Fra i dirigenti doppia avventura anche per Eduardo Macia.

Ale. La.