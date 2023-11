Josip brekalo. "Dimostrare di essere favoriti»

"Non sarà una gara uguale a quella di sette giorni fa quando loro rimasero anche in dieci. Noi comunque siamo favoriti e dovremo dimostrarlo in campo". Parola di Josip Brekalo, che nella vigilia di Leskovac è intervenuto in conferenza stampa al fianco di mister Italiano. L’esterno croato prosegue. "Siamo reduci da tre partite senza gol, stiamo lavorando sodo. Dopo l’allenamento noi attaccanti restiamo sempre a calciare in porta per migliorare. Io spero di dare una mano alla squadra".

La coppa, ancora ambita. "Facciamo tre punti qui e vinciamo il girone per evitarci gli spareggi di febbraio. La Conference per noi è una grande opportunità e vogliamo di nuovo arrivare fino in fondo come lo scorso anno. Disputare la finale ha dato grande gioia a tutti".