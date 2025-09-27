Kean e il gol da ritrovare. Il duello con Nzola intriga

Il derby con il Pisa, lo ha fatto capire bene anche Pioli, non ammette alibi. E la Fiorentina arriva all’appuntamento più delicato della stagione con un’urgenza che, tra le altre, ha un nome e un volto: Moise Kean. L’attaccante non segna, non tira in porta e non graffia più. Dodici conclusioni in campionato, nessuna nello specchio: numeri pesanti, specie se confrontati con quelli dello scorso anno quando a questo punto i suoi gol erano stati già quattro. Il bomber che doveva esaltare ancora l’attacco viola è rimasto intrappolato in un avvio opaco ma problema non pare essere solo individuale. Kean sembra infatti spesso tagliato fuori dalla manovra e costretto a rincorrere palloni impossibili. L’impressione, in sostanza, è che la Fiorentina non lo abbia ancora messo nelle condizioni ideali per esaltare quel killer instinct che solo pochi mesi fa faceva la differenza in ogni partita: di contro Moise ci ha sempre messo tanta generosità ma senza rifornimenti è parso fin qui solo un centravanti a mezzo servizio.

Ecco perché il derby sembra essere partita perfetta per rompere il digiuno e ricominciare a segnare. Di fronte, peraltro, Moise troverà M’Bala Nzola, che dopo anni bui a Pisa sta vivendo una seconda giovinezza: partito in sordina, si è ripreso la Nazionale (segnando) e ha collezionato minutaggio fino a ottenere la maglia da titolare contro il Napoli, notte coronata dal primo gol nerazzurro. Una beffa se si pensa che per la Fiorentina Nzola ha rappresentato una delle facce più evidenti del fallimento messo in atto dal club nella ricerca di un centravanti di affidamento: dal dopo-Vlahovic all’estate 2024 si sono alternati sette attaccanti per un totale di 37 reti complessive. Un pellegrinaggio nel deserto interrotto solo dall’arrivo di Kean, accolto come la risposta definitiva a tutti i problemi offensivi. Ecco perché Firenze adesso aspetta solo una cosa: che quel bomber oggi in naftalina torni a pungere.

Andrea Giannattasio